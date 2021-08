Nadal si ritira dalle competizioni: “Mi da fastidio il piede, mi fermo per un po’”

Non solo Roger Federer (leggi qui), anche Rafael Nadal deve fermarsi dalle competizioni. Se lo svizzero lamenta da tempo problemi al ginocchio destro, lo spagnolo lo fa per il piede che già da un anno crea sofferenza al campione. Annuncia il suo momentaneo allontanamento dai tornei tennistici sulla sua pagina ufficiale Twitter, mediante diversi post pubblicati: “Soffro molto più di quanto dovrei – dichiara – ho bisogno di fermarmi per un po’”.

Dopo aver giocato la storica semifinale al Roland Garros con novak Djokovic, aveva successivamente trascorso un lungo periodo di riposo e di riabilitazione, che evidentemente non ha portato sufficientemente i frutti sperati: “Voglio trovare una soluzione o almeno migliorare lo stato del piede, per continuare ad avere opzioni per i prossimi anni”. A 35 anni evidentemente il campionissimo di tennis, numero 4 nell’Atp mondiale non vuole certo ritirarsi: “Ho il massimo entusiasmo a fare tutto il necessario per recuperare la migliore forma possibile”. Vuole proseguire a giocare e ad emozionarsi, scendere in campo e fare ciò per cui si sente motivato: “Lavorerò sodo per continuare a godermi questo sport per un po’ ancora”.

