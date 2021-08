Ostia, Masi-De Priamo: “Preoccupati per la situazione dei palazzi in via Forni: intervenire subito”

Ostia – “Siamo molto preoccupati per la condizione degli edifici di via Forni. La situazione che ormai va avanti da anni non è stata, secondo noi, affrontata con la dovuta serietà da questa Amministrazione, che continua a temporeggiare”.

Lo dichiarano in una nota congiunta il capogruppo in Assemblea Capitolina, Andrea De Priamo, e il consigliere del X Municipio, Mariacristina Masi, che aggiungono: “Alcuni interventi riteniamo siano prioritari per la sicurezza e per la tutela della salute dei residenti e a seguito di quanto accaduto nelle ultime settimane, si richiede un intervento urgente, che ovviamente non costringa gli abitanti a trasferirsi in zone troppe distanti della città, seppur per breve tempo”.

“Alla nostra nota ancora non è stato dato riscontro e temiamo che i cittadini si sentano abbandonati. È necessario effettuare un progetto serio di riqualificazione di quel quadrante di città che superi le situazioni di degrado e faccia sentire forte la presenza delle istituzioni“, concludono.

