Pnrr, il Campidoglio chiede i fondi per riqualificare (anche) le case Erp di Ostia

Roma – C’è anche la riqualificazione delle case Erp di Ostia fra gli interventi per cui il Campidoglio spera di ottenere i fondi in arrivo dall’Unione europa grazie al Pnrr, l’ormai celebre “Piano nazionale ripresa e resilienza” elaborato dal governo Draghi (leggi qui).

Nei giorni scorsi, infatti, la giunta capitolina ha approvato una delibera per accedere all’Avviso di gara della Regione Lazio che riguarda il finanziamento di opere pubbliche, fra cui la riqualificazione e l’efficientamento energetico di numerosi immobili Erp sparsi sul territorio di Roma, per un valore totale degli interventi di oltre 76 milioni di euro.

Tra questi, ci sono anche gli edifici di via Vincon, via Forni e via dei Sommergibili, a Ostia, che da tempo necessitano di una messa a nuovo.

Lo scorso 30 luglio, infatti, un violento incendio aveva distrutto un appartamento di una palazzina di via Antonio Forni, rendendo necessaria l’evacuazione anche delle abitazioni sottostanti (leggi qui). E, nonostante le tante polemiche politiche (leggi qui e qui), i cittadini sono ancora in attesa di interventi definitivi che possano garantire la loro sicurezza.

