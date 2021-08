Nuoto, Raimondi è bronzo paralimpico nei 100 stile Sb9: “Felice. Adesso aspetto la staffetta”

Tokyo – Arriva la seconda medaglia per Stefano Raimondi alle Paralimpiadi di Tokyo, il pluricampione mondiale ed europeo raggiunge il terzo posto nei 100 stile libero Sb9. Non riesce ad andare fino in fondo alla gara, ma è ugualmente felice del suo bronzo conquistato: “Sono contento ugualmente, ho provato ad andare forte come gli altri, negli ultimi 15 metri non ne avevo più”.

Aggiunge questa medaglia all’oro conquistato nei giorni di esordio nei 100 rana della stessa categoria di disabilità (leggi qui): “Ringrazio tutti per i messaggi. Va bene così. Il tempo molto buono, sono fiducioso per la staffetta”. E’ soddisfatto Stefano ai microfoni di Raisport.

L’Italia sale a 13 medaglie a Tokyo, eguagliando i successi di Rio 2016.

(foto@AugustoBizziTeam)

