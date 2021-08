Tapia è bronzo paralimpico nel peso: “Una medaglia inaspettata, è per chi mi è stato vicino”

Tokyo – Lo show di Oney non finisce in pedana. L’azzurro della Nazionale di atletica paralimpica sigla il successo personale alle Paralimpiadi. Volute, desiderate e poi conquistate. Canta la splendida canzone di rivalsa “Uno su mille” di Gianni Morandi ai microfoni di Raisport.

A Rio 2016, dopo l’argento nel getto del peso, ecco il bis a Tokyo 2020. E’ il bronzo il colore di un alloro che non si aspettava. Infortuni e tante difficoltà sul cammino verso il Giappone. Una squadra lo ha accompagnato sin allo Stadio Olimpico di Tokyo. Una squadra e non solo sportiva. Medici, famiglia e amici. E’ a loro che Tapia pensa subito dopo la conquista del bronzo e con il Tricolore sulle spalle: “Non mi aspettavo la medaglia, ho passato un periodo difficile con tanti infortuni, saluto i medici del Gemelli. Loro sanno cosa ho passato. Un alloro per i miei figli e il mio allenatore. Un pensiero alle persone che mi sono state vicine, le Fiamme Azzurre e la Fispes. Un premio in più per coloro che mi vogliono bene”.

“Nella vita tutto è possibile, impegno, amore e volontà”. Sottolinea il campione azzurro, anche ballerino nel 2017 a Ballando con le Stelle e vincitore anche lì. Trasmissione televisiva che ha contribuito, grazie alla sua presenza, di diffondere lo sport paralimpico in Italia: “I risultati arrivano – ha proseguito Oney – il mondo paralimpico può crescere, sport e istituzioni. A chi è a casa, questa canzone: uno su mille ce la fa!”. il bronzo paralimpico conclude: “Le persone a casa, anche se non sono fisicamente presenti, sono qui. Loro sanno tutto di me e questa medaglia è splendida anche per questo”.

(foto@Mantovani/Fispes)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport