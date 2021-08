Ostia, niente spettacolo di fuochi d’artificio alla fontana dello Zodiaco

Ostia – Niente spettacolo pirotecnico questa sera a Ostia. Ad annunciarlo, con un post sulla sua pagina Facebook, è la presidente del X Municipio, Giuliana Di Pillo, che scrive: “Lo spettacolo pirotecnico previsto per questa sera alla Fontana dello Zodiaco non potrà svolgersi in quanto le condizioni del mare non lo consentono“.

“Non viene però annullato – precisa la Di Pillo – ma semplicemente rimandato ad un’altra data che verrà comunicata quanto prima“. Nei giorni scorsi lo spettacolo pirotecnico era entrato al centro della polemica politica perché sarebbe avvenuto in concomitanza con la cena elettorale della sindaca Raggi che si svolge questa sera in un ristorante adiacente al luogo stabilito per i fuochi. Sulla vicenda era intervenuto anche il consigliere capitolino Ferrara che aveva detto: “Sono due eventi separati. I fuochi li avevano pianificati due mesi fa” (leggi qui). Solo poche ora l’Oipa aveva lanciato un appello alla sindaca Raggi per annullare lo spettacolo pirotecnico per proteggere gli animali domestici e la fauna selvatica (leggi qui).

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio