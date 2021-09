Incendi a Fiumicino, Baccini: “Serve una caserma dei Vigili del Fuoco”

Fiumicino – “Plaudiamo al repentino intervento dei Vigili del Fuoco e dei volontari di Protezione Civile che si sono adoperati per spegnere gli incendi sul territorio (leggi qui). Purtroppo non sempre si riesce a intervenire in tempo e non ci si può affidare alla buona sorte”.

Così, in una nota, Mario Baccini, capogruppo del centrodestra di Fiumicino, che sostiene: “È necessario che un comune come Fiumicino abbia una caserma dei Vigili del Fuoco. Come sempre rileviamo che l’Amministrazione e il Sindaco sono assenti e aspettano chissà cosa per sostenere queste iniziative utili, anzi necessarie, al territorio”.

