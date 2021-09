Europei di volley, l’Italdonne è campione: la Serbia ammutolita

Belgrado – La rabbia agonistica delle azzurre le ha portate in cima all’Europeo. Il volley azzurro festeggia la Nazionale femminile come lo fa l’intero sport italiano che oggi consegna al 4 settembre 2021, non solo le medaglie paralimpiche del triplete di Tokyo nei 100 metri di Ambra Sabatini con l’oro, Martina Caironi con l’argento e Monica Contrafatto con il bronzo, ma anche la Coppa Europea del volley.

Le ragazze di coach Mazzanti sono campionesse europee dopo una partita sofferta e impegnativa con la Serbia padrona di casa, esorcizzata sotto rete dal talento delle giocatrici tricolori. Si sono portate dietro la delusione cocente delle Olimpiadi e hanno ricominciato a lavorare con umiltà e determinazione, credendo nel sogno continentale. Lo hanno conquistato stasera, stasera che lo sport è donna ancora una volta. L’Italia vince gli Europei battendo le avversarie per 24-26, 25-22, 25-19, 25-11. Ammutolite le campionese mondiali della Serbia. Dopo 12 anni si ripete la gioia azzurra.

(foto@federvolley.it)

