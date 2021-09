6 Daspo Willy per i protagonisiti di una rissa a Formia

Formia – Altri sei provvedimenti di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento cosiddetti “Daspo Willy” sono stati emessi dal Questore della Provincia di Latina

Questa volta i destinatari sono sei giovani diciassettenni, tutti residenti nella provincia di Caserta, che nello scorso mese di febbraio si sono resi protagonisti di una rissa davanti al “Mc Donalds” di Formia, durante la quale perse la vita un giovane per una coltellata inferta ad una gamba durante lo scontro.

Il Questore di Latina, ha emesso nei confronti dei sei giovani, responsabili del gravissimo episodio, i provvedimenti di divieto di accesso, per una durata da mesi sei ad anni due a seconda dei vari ruoli tenuti durante i fatti, e lo stazionamento ai locali pubblici o aperti al pubblico destinati alla somministrazione di alimenti e/o bevande quali pub, taverne, bar e ristoranti nonché locali di pubblico intrattenimento quali discoteche, locali notturni, locali da ballo, ed affini ricadenti nel Comune di Formia (LT).

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

