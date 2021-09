Multe sul viadotto dell’aeroporto di Fiumicino, Codici: “Pronti a fornire assistenza legale ai cittadini”

Fiumicino – L’associazione Codici ha attivato il suo ufficio legale per fornire assistenza ai cittadini multati dall’autovelox posizionato sul viadotto dell’aeroporto di Fiumicino. Siamo alle porte di Roma, in una zona ad alta percorrenza, un tratto di competenza di Anas dove recentemente il limite di velocità è stato ridotto da 60 a 50 km/h.

“Ci troviamo di fronte ad una situazione profondamente ingiusta – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –, perché non è possibile accanirsi in questo modo sui cittadini. Una modifica del genere avrebbe necessitato di una campagna informativa importante, perché parliamo di persone che quotidianamente percorrono quel tratto di strada e quindi, per abitudine, non fanno caso alla segnaletica, che, per così dire, ormai fa parte del paesaggio. E infatti il risultato è che le multe fioccano, perché in pochi si sono accorti del nuovo limite.

Ci sono persone che hanno ricevuto diverse sanzioni, in alcuni casi anche più di 10, e non è poco, considerando che parliamo di una media di 60 euro a sanzione, con picchi di centinaia di euro, senza dimenticare poi i punti tolti sulla patente e la sospensione della stessa. Da quanto abbiamo appreso, ci sarebbe anche un rimpallo di competenze, con il Comune di Fiumicino che in sostanza alza le mani sottolineando che il tratto in questione è di competenza dell’Anas.

Quel che è certo è che il problema c’è ed è notevole. I multati non sono solo quelli che si recano all’aeroporto per un viaggio, ma sono anche e soprattutto quelli che per motivi di lavoro si ritrovano a transitare almeno due volte al giorno su quel tratto di strada. È chiaro che non si può andare avanti così. È necessario un intervento per risolvere la questione e nel frattempo, visto che le multe fioccano, si potrebbe spegnere l’autovelox. Sarebbe un primo passo importante, un segnale di apertura verso i cittadini, che, dal canto nostro, siamo pronti a tutelare”.

Codici è pronta a fornire assistenza legale a chi ha ricevuto una multa per il superamento del limite di velocità sul viadotto dell’aeroporto di Fiumicino. È possibile mettersi in contatto con l’associazione telefonando al numero 06.55.71.996 oppure scrivendo all’indirizzo email segreteria.sportello@codici.org.

