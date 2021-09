Sport rotellistici, ai Mondiali è bronzo junior per l’Italia

Asuncion – Esordio ai Campionati Mondiali del pattinaggio artistico di Asuncion, in Paraguay, per il team azzurro del commissario tecnico Fabio Hollan. Mercoledì 29 settembre 2021, i primi a scendere in pista sono stati gli obbligatoristi Junior. Arriva dunque una bella medaglia di bronzo per il 18enne Alessandro Trisciani che con 125.2 si posiziona alle spalle dei due statunitensi Aditya Seth (137.9) e Vance Youngren (125.9).

“Questo è il mio primo mondiale, finora avevo partecipato solamente a Campionati Europei – racconta Alessandro Trisciani che studia Arti figurative al liceo artistico di Savona e pattina da 11 anni -. Disegnare è la mia passione, in modo particolare amo ritrarre soggetti femminili. Un domani mi piacerebbe frequentare la facoltà fiorentina di Arti figurative. Per questa competizione non avevo pretese: volevo solo dimostrare di essere al posto giusto. Sono soddisfatto per la medaglia, la dedico a me stesso, alla mia allenatrice, alla Nazionale italiana e a chi mi ha supportato da casa”.

La classifica Junior femminile, invece, si compone così: oro per l’argentina Berenice Daniela Yocco con 147.8, argento per la compagna di squadra Milagros Porto con 146 e bronzo per la tedesca Julia Schmid con 135.9. La giornata si è chiusa con i programmi corti degli azzurri Junior e Senior dell’Inline.

