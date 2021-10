Elezioni amministrative 2021, crolla l’affluenza: alle 19 è al 35%. Ma si vota anche domani

Roma – L’affluenza alle elezioni amministrative 2021 alle ore 19 è al 35, 32% secondo i dati del Viminale. Alle precedenti elezioni del 2016 alle 19 l’affluenza era stata al 46%, ma si votò un solo giorno. L’affluenza alle regionali in Calabria alle ore 12 è al 22,66% secondo i dati del Viminale. Alle precedenti elezioni alle 19 aveva votato il 35,54% degli aventi diritto.

ROMA

A Roma l’affluenza alle 19 per le elezioni amministrative è al 30,13% secondo i dati del Viminale. Nelle precedenti elezioni del 2016, sempre alle 19, era al 40,36%.

TORINO

Alle 19 a Torino si è recato alle urne per l’elezione di sindaco e consiglio comunale il 31,18% degli aventi diritto. Alla stessa ora alle amministrative del 2016 si era recato al voto il 43,14% . I torinesi possono scegliere tra 13 aspiranti primi cittadini sostenuti complessivamente da 30 liste.

NAPOLI

E’ del 27,63% il dato dell’affluenza alle ore 19 nelle 884 sezioni elettorali di Napoli per le elezioni amministrative. Il dato è in calo rispetto alle elezioni comunali del 2016, quando alle 19 si era recato ai seggi il 40% degli aventi diritto. Nel 2016 però, a differenza di quest’anno, si era votato nella sola giornata di domenica. Sono in totale 776.751 i napoletani aventi diritto al voto.

BOLOGNA

Alle ore 19, alle elezioni comunali di Bologna hanno votato il 30,11% degli aventi diritto. Il totale degli aventi diritto al voto a Bologna è di 306.240 persone, di cui 161.559 femmine e 144.681 maschi.