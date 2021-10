Anzio piange Matteo e Mattia, i due giovani morti nell’incidente sulla Pontina

Anzio – La città di Anzio piange Matteo e Mattia, i due giovani morti nel tragico incidente di domenica 3 ottobre sulla Pontina (leggi qui). A dare voce al cordoglio della città in lutto è il sindaco Candido De Angelis: “Non esistono parole per esprimere il dolore della nostra comunità per il tragico incidente stradale che è risultato fatale a due ragazzi di Anzio, entrambi diciottenni, cresciuti sui campi di calcio del nostro territorio. La Città di Anzio tutta è vicina al dolore delle famiglie e dei tanti amici di Matteo e di Mattia”.

Mattia Patriarca e Matteo La Perna erano due giovani calciatori e militavano rispettivamente nella squadra dilettantistica del Falasche e nella giovanile del Nettuno.

All’alba del 3 ottobre la tragedia: nell’incidente i due ragazzi sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo di una Polo che ha perso il controllo in via del Tufetto. Per i due ragazzi non c’è stato nulla da fare.

Una fine assurda per quella che doveva semplicemente essere una serata di svago tra amici passata a Roma: di ritorno verso casa, all’altezza di Aprilia, il conducente della Polo ha perso il controllo dell’auto che è finita contro il guard-rail e si è ribaltata.

In seguito un’altra vettura ha colpito la Polo, mentre una terza, per evitare l’impatto avrebbe – stando alle prime ricostruzioni – travolto un’altro ragazzo che era sulla carreggiata e che ora è ricoverato in gravi condizioni. Medicato e dimesso un quarto occupante della macchina.

