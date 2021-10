Elezioni 2021 a Roma, gli exit poll: testa a testa Michetti-Gualtieri

Roma – Urne chiuse anche nella Capitale, dove per il primo exit poll Opinio Rai Enrico Michetti, candidato di centrodestra, è al 27-31%, il candidato di centrosinistra, Roberto Gualtieri è al 26,5-30,5%. Il leader di Azione Carlo Calenda è al 16,5-20,5% come la sindaca uscente Virginia Raggi al 16,5%-20,5%. Secondo l’Instant Poll di Youtrend per Sky Tg24, Gualtieri è al 26-30% mentre è al 24-28%. Calenda è al 18-22%, la sindaca uscente Raggi è al 18-22% e gli altri candidati sono al 5-7%. Gli exit poll di La7 invece vedono Michetti al 27-31%, Gualtieri (26,5-30,5%). Se i dati dovessero essere confermati dalle prime proiezioni la Capitale andrebbe al ballottaggio tra Michetti e Gualtieri. (fonte Adnkronos)