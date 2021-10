Nations League, Pellegrini: “Dispiace per la sconfitta, ma siamo una grande squadra”

Milano – Dopo 37 vittorie di fila conquistate in campo, con la vittoria degli Europei la scorsa estate, l’Italia si ferma e cede alla Spagna (leggi qui). Una partita combattuta quella di San Siro ieri sera. Mancini e i giocatori azzurri non andranno nella finale di Nations League, ma lotteranno per la medaglia di bronzo.

Al termine della gara è il capitano della Roma e perno della Nazionale italiana di calcio, Lorenzo Pellegrini: “Ci dispiace tanto, c’è’ tanto rammarico si poteva fare bene, ma gli episodi non sono andati a nostro favore”. Ha dichiarato come riporta l’Ansa. Una sconfitta arrivata dopo 90 minuti e 5 di recupero di pura volontà. Ma gli avversari hanno avuto la meglio. 10 contro 11 poi in campo ad un certo punto con l’espulsione di Leo Bonucci, che ha ulteriormente creato difficoltà agli azzurri, senza scalfire la voglia di fare bene ancora, in futuro: “Quanto successo a Leo, può accadere a chiunque, abbiamo dimostrato di essere una famiglia incredibile. Non ho visto una Spagna superiore all’Italia, nostro futuro sarà molto bello e pieno di vittorie”

L’unico gol è arrivato proprio da Pellegrini dopo un contropiede veloce di Federico Chiesa, che in area ha rinunciato all’eventuale gol personale, passando l’assist vincente al compagno di squadra, che lo ha accompagnato nell’azione, siglando il 2 a 1 in tabellino.

(foto@VivoAzzurro)

