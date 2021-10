Mondiali pattinaggio a rotelle, l’Italia prima in classifica con 38 medaglie

Asuncion – L’Italia vince anche sulle rotelle. Pattini che scivolano nelle pedane mondiali e portano medaglie. Anche in questa disciplina sportiva molto diffusa in Italia, ma non ancora olimpica. E mentre gli azzurri attendono di sbarcare ai Giochi, si coccolano le 38 medaglie conquistate nella competizione iridata in Paraguay.

Si sono conclusi da alcuni giorni i Mondiali e la delegazione tricolore non può che essere soddisfatta del successo ottenuto. 6 ori, 7 argenti e 7 bronzi in bacheca. Prosegue il dilagare italiano nel mondo, dopo l’estate magica del 2021. Tra gli allori vinti e che hanno portato a conquistare il medagliere finale davanti a Spagna e Argentina, si contano sia quelli della categoria junior che senior. E quindi anche a livello giovanile l’Italia vince e convince.

I campioni mondiali sono sempre loro e per la quinta volta Rebecca Tarlazzi e Luca Lucaroni sono saliti sul primo gradino, essendo stati anche portabandiera dell’Italia nella cerimonia di apertura. Tarlazzi inoltre ha vinto anche il titolo iridato nel singolo. E’ giovanissima Rebecca e già vincitrice di un oro italiano, europeo e quindi mondiale. Con loro Alice Esposito e Federico Rossi hanno messo al collo l’argento, Arianna Ferrentino e Federico Calzolari hanno ottenuto un bronzo. Tutto italiano il podio ai Mondiali. La rimonta nella gara delle ‘coppie danza’ ha regalato agli azzurri l’oro. A festeggiare sono stati Sofia Testoni e Giovanni Piccolantonio. Rachele Campagnol e Mattia Qualizza hanno conquistato il bronzo.

Le ragazze di ‘Celebrity’ e ‘Capriccio Veneziano’ hanno vinto l’oro. L’argento è andato a Neovis (Par, Rm e Star Roller Club, Vt) e la Turandot. La seconda posizione è andata ancora ai Grandi Gruppi danzatori. L’argento è stato conquistato con Cristal Skating (Apav Fara e Bassano New Skate, Vi) e il suo “Per peccatum”. Bronzo per le azzurre dello Show Roller Team (Patt. Vazzola, Tv) con “Renacimiento”.

