Formula Uno, Monza e Imola nel calendario del 2022

La Federazione Internazionale dell’Automobilismo (Fia) ha ufficializzato il calendario della stagione 2022 di Formula 1, che prevede la disputa di 23 Gran Premi, con due corse programmate in Italia, a Imola il 24 aprile e a Monza l’11 settembre. Si comincerà in Bahrain il 20 marzo e si finirà ad Abu Dhabi il 20 novembre, con nessuna evento previsto in Cina.

Il numero di 23 gare in calendario, se la pandemia di coronavirus lo consentirà, è un record che avrebbe dovuto essere già raggiunto nel 2021, prima che i timori per la diffusione del virus portassero a numerose cancellazioni e riprogrammazioni.

Le reazioni

“E’ un grande giorno per lo sport italiano che corona un anno di successi: è ufficiale che l’Italia nel 2022 ospiterà strutturalmente – e dunque non più come recupero di altri Gp persi a causa dell’emergenza Covid – due Gran Premi di Formula 1, perché alla storica data di Monza si aggiunge il GP di Imola a fine aprile”. Il presidente dell’Aci Angelo Sticchi Damiani festeggia la conferma dei due Gp in Italia dal prossimo anno.

“Un risultato doppiamente eccezionale – aggiunge Sticchi Damiani – perché l’Italia è l’unica nazione al mondo ad avere questo privilegio e perché non era mai accaduto nella storia della F1 che un’unica federazione, ossia ACI, fosse a capo dell’organizzazione di due Gran Premi nella stessa nazione. Un riconoscimento che mi riempie di gioia e orgoglio, perché certifica lo straordinario ruolo mondiale del Motorsport italiano e l’autorevolezza dell’Automobile Club d’Italia”.

“Questo storico risultato – conclude Sticchi Damiani – si deve all’entusiasmante lavoro di squadra tra ACI, Governo Italiano e Regione Emilia Romagna, senza il quale tutto questo non sarebbe stato possibile. Inoltre ringrazio di cuore Jean Todt, Presidente FIA, e Stefano Domenicali, General Manager di FOM, per il loro insostituibile appoggio”. (Ansa).

