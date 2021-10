Fiumicino – Un’operazione delicata quella messa in atto per recuperare l’ennesima imbarcazione affondata ieri sera (leggi qui), 18 ottobre 2021, intorno alle 23, nel porto canale di Fiumicino: l'”Aliseo”, un’imbarcazione di 13 metri tipica da pesca delle vongole e dei cannolicchi di proprietà della Cooperativa Di Biase Pesca, aveva, infatti, imbarcato moltissima acqua ed era quasi completamente sommersa.

Fondamentale è stato il lavoro sinergico dei sommozzatori dell’Mmt service, della ditta Leonardo Costruzioni e dei ragazzi di Eco Roma supervisionati dalla Guardia Costiera di Fiumicino, per l’intera operazione di recupero, durata oltre 2 ore.

Per prima cosa è stata spurgata un po’ d’acqua dall’interno del natante tramite una pompa per rendere il peschereccio meno pesante. Successivamente i sub hanno assicurato la barca a delle larghe fasce che hanno permesso alla gru di tirarla, molto lentamente, fuori dall’acqua.

Ancora sconosciute le cause dell’affondamento: resta, però, la rabbia dei pescatori costretti a perdere altre giornate di lavoro a causa dei sempre più frequenti incidenti di questo tipo che coinvolgono i pescherecci ormeggiati nel porto canale.

