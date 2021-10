Il 2 novembre Papa Francesco celebrerà una messa al Cimitero Militare Francese di Roma

Città del Vaticano – Il prossimo 2 novembre, Commemorazione di tutti i fedeli defunti, Papa Francesco, alle ore 11.00, presiederà una Santa Messa nel Cimitero Militare Francese a Roma. Lo fa sapere la Prefettura della Casa Pontificia. Lo scorso anno il Pontefice celebrò la Santa Messa in suffragio dei defunti nella chiesa del Camposanto Teutonico, in Vaticano (leggi qui).

Papa Francesco celebrerà poi giovedì 4 novembre nella basilica di San Pietro, alle 11, la Messa in suffragio dei cardinali e vescovi defunti nel corso dell’anno. Il 5 novembre sarà invece per la Messa, alle 10.30, all’Università Cattolica del Sacro Cuore a Roma. Domenica 14 novembre il Papa presiederà invece la Messa a San Pietro per la Giornata mondiale dei Poveri.

(Il Faro online) Foto © Vatican Media – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Papa & Vaticano

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie sul Papa e Vaticano