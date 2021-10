Atletica a squadre, i Campionati Europei a Chorzow nel 2023

La prossima edizione dei Campionati Europei a squadre di atletica farà parte dei Giochi Europei 2023, previsti in Polonia, e si svolgerà di nuovo a Chorzow, nella regione della Slesia, come annunciato dalla European Athletics.

Per la seconda volta consecutiva la Super League, la massima serie della rassegna in cui nello scorso maggio l’Italia ha conquistato uno storico secondo posto alle spalle dei padroni di casa polacchi, andrà quindi in scena allo stadio Slaski. La novità è che tutte le divisioni del principale evento continentale per nazioni saranno in un’unica sede durante gli European Games, nella terza edizione della manifestazione polisportiva, in base all’accordo tra European Athletics e l’associazione dei Comitati Olimpici Europei.

“Da tempo era in corso la discussione per integrare gli Europei a squadre nei Giochi Europei 2023 – commenta il presidente EA Dobromir Karamarinov – e farne diventare un elemento chiave. Adesso potremo pianificare il format e individuare le date, all’interno della finestra compresa tra il 21 giugno e il 2 luglio 2023”.

L’edizione 2025 per la Super League dell’ex Coppa Europa potrebbe invece tenersi a Madrid, dopo che alla capitale spagnola era provvisoriamente attribuita quella del 2023. Per Chorzow sarà invece l’ennesimo evento internazionale, che si aggiunge anche alle World Relays di quest’anno e ai Campionati Europei già assegnati per il 2028. (fidal.it)

