Fiumicino – Atterrerà stanotte all’aeroporto di Fiumicino, alle 2.10, l’Air Force One con a bordo Joe Biden e la first lady Jill. Intenso, secondo il programma diffuso dalla Casa Bianca. Venerdì, Biden e la consorte saranno in Vaticano per un’udienza con Papa Francesco. Al centro dell’incontro, i temi dei diritti umani, della pandemia, della lotta ai cambiamenti climatici e alla povertà. A seguire, Biden avrà un incontro bilaterale con il presidente Sergio Mattarella. Sarà poi la volta del faccia a faccia col premier Mario Draghi. Altro incontro bilaterale in programma per il presidente Usa è quello con il presidente francese Emmanuel Macron. Sabato e domenica Biden sarà impegnato con gli altri leader nel vertice dei G20, prima di partire lunedì alla volta di Glasgow, in Scozia, dove è in programma la Cop26, la conferenza Onu sul clima alla quale parteciperanno i leader mondiali, molti dei quali reduci dal G20 di Roma. Al termine della conferenza, martedì, il presidente e la first lady faranno ritorno a Washington. Ingente il dispositivo di sicurezza predisposto in occasione dell’arrivo dei potenti della terra nella Capitale: in campo cecchini, unità cinofile e non solo (leggi qui).