Caos Roma-Lido, Masi e Adriani: “Consiglio straordinario con Atac, Regione e Campidoglio”

Ostia – “Come primo atto di questa consiliatura intendiamo continuare la nostra battaglia per avere chiarezza su come si intenderà gestire la Roma Lido. Per questo, in continuità con la nostra attività portata avanti in questi anni da FdI nelle file dell’opposizione, proponiamo un Consiglio Straordinario sulla Roma Lido, alla presenza di Atac, del Comune e della Regione Lazio“.

Lo dichiarano in una nota congiunta Mariacristina Masi (FdI) e Sara Adriani, consigliere di FdI in X Municipio, aggiungendo: “Adesso che la presidenza del Municipio è dello stesso colore degli altri enti ci auguriamo di avere un quadro più preciso della situazione e di ottenere le informazioni che chiediamo sul futuro della tratta. Non si potrà liquidare il tutto con il solito rimpallo di responsabilità”.

“Alla chiusura delle stazioni si è aggiunto l’ennesima riduzione dei treni a disposizione della linea (leggi qui), che oltre a peggiorare il servizio, già fortemente compromesso, provoca un serio problema di sicurezza. Infatti meno sono i convogli più grande è il rischio di assembramenti e contagi per i pendolari. Servono risposte immediate, per questo ci muoveremo da subito per sollecitare chi di competenza sulla questione”, concludono.