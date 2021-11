Strage di Ardea, niente autopsia dopo 5 mesi: Daniel e David aspettano giustizia

Ardea – Sono ancora in corso le indagini per la morte dei due fratellini di 5 e 8 anni, David e Daniel Fusinato, uccisi, mentre stavano facendo un giro in bici il 13 giugno scorso a Colle Romito consorzio residenziale di Ardea, dal 34enne Andrea Pignani. Lo stesso 34enne che ha poi sparato e ucciso anche l’84enne Salvatore Ranieri, per poi tornare a casa e suicidarsi (leggi qui).

Ancora tanti gli interrogativi su quella tragica giornata. Domande che potrebbero avere risposte dalla consulenza medico legale, disposta già il giorno dopo il triplice omicidio, dalla Procura della Repubblica di Velletri che sta coordinando le indagini.

Un esame peritale nel quale “abbiamo volutamente scelto di non nominare un perito di parte. Perché – ha spiegato l’avvocato Diamante Ceci, legale dei genitori dei due bambini – ci siamo completamente affidati alla Procura di Velletri”.

Ma a distanza di cinque mesi dall’autopsia ancora non si hanno notizie in merito. “Non siamo ancora entrati in possesso della perizia” dice l’avvocato Ceci.

Un dramma sul quale dovranno arrivare ulteriori chiarimenti utili a sciogliere diversi nodi sulla tragedia, ma non certo a sedare il dolore dei genitori di David e Daniel chiusi nel loro dolore, i quali, dopo quella maledetta domenica, hanno deciso di tornare a vivere a Ostia per cercare conforto nel calore di parenti e amici.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ardea