Eur, FdI controbatte: “Incomprensibili le affermazioni della Lega nel Municipio IX”

Roma – “Ci sorprende, ci dispiace ed è per noi del tutto incomprensibile quanto afferma il Capogruppo della Lega al Municipio IX Eur quando parla di ‘tradimento nella coalizione di centro destra’ (leggi qui) a seguito della assegnazione della carica di vicepresidente d’aula al Municipio IX alla coalizione del M5S. Lo stesso Consigliere, purtroppo, negli ultimi tempi non è nuovo ad affermazioni nei nostri confronti non supportate dai fatti”.

Così De Juliis, Sordini, Alleori e Pasetti, rispettivamente Capogruppo e Consiglieri di Fratelli d’Italia al Municipio IX Eur, replicano alle dichiarazioni di Piero Cucunato, aggiungendo: Va ricordato che Fratelli d’Italia è la forza politica con la consistenza numerica maggiore e, come tale, ha voluto incontrare tutti i gruppi politici di opposizione per confrontarsi su come procedere nell’organizzazione del Consiglio e delle Commissioni.

Anche se il risultato del consigliere Cucunato non poteva far ambire a cariche particolari, visto il regolamento municipale, come Centrodestra eravamo disponibili a confrontarci e vedere se si potevano creare le condizioni per far pesare il ruolo della coalizione con i numeri maggiori. Purtroppo il consigliere della Lega, più volte sollecitato, non ha partecipato agli incontri e le ‘condizioni’ non è stato possibile crearle.

La sua assenza ha fatto perdere forza alla coalizione di centrodestra che avrebbe potuto ottenere di più e, da qui, la necessità e la decisione di trovare una ‘quadra’ con chi aveva voglia di confrontarsi e trovare soluzioni come noi. Anche se abbiamo ottenuto meno, a causa dell’assenza della Lega, non ci siamo lamentati. Non comprendiamo, quindi, l’uscita completamente fuori luogo del consigliere Cucunato. La coalizione di Centrodestra per noi non è in discussione e ci auguriamo che sia la stessa cosa per gli altri”.

(Il Faro online)