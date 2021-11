Roma – Si complica la strada dell’Italia nella strada delle qualificazioni al mondiale di Qatar 2022. I campioni d’Europa non vanno oltre il pareggio per 1-1 all’Olimpico contro la Svizzera con Jorginho che sbaglia un rigore, il terzo di fila, al 90’ che avrebbe regalato agli azzurri il primo posto nel gruppo C. Sarà decisiva l’ultima giornata in programma lunedì 15 con l’Italia in campo in trasferta in Irlanda del Nord e i rossocrociati in casa contro la Bulgaria. L’italia ha due reti di vantaggio nella differenza gol.

Il match

Avvio complicato per gli azzurri che partono tesi e sbagliano tanto dal punto di vista tecnico, gli elvetici ne approfittano e passano all’11’: su un lancio dalla difesa Okafor prende il tempo ad Acerbi, entra in area e serve sulla corsa Widmer, il terzino ex Udinese batte Donnarumma per l’1-0. L’Italia accusa il colpo e lo stesso Okafor quattro minuti sfiora il raddoppio con un tiro a giro che sfiora il palo.

Archiviati i primi 20 minuti, gli azzurri iniziano a carburare. Al 22’ un guizzo sulla sinistra di Emerson Palmieri libera al tiro Jorginho: conclusione deviata, ma sulla ribattuta il pallone arriva sui piedi di Barella che da due passi impegna Sommer a un grande intervento. Due minuti dopo ancora il portiere rossocrociato protagonista su un tiro di Chiesa. Al 36’ arriva il pari: schema su punizione, pallone calciato Insigne dalla trequarti e colpo di testa Di Lorenzo che anticipa Sommer, questa volta non impeccabile in uscita e firma l’1-1.

In apertura di ripresa proteste per un presunto fallo di mano di Bonucci al 4’ su cross di Okafor, l’arbitro Taylor lascia proseguire. Al 10’ tentativo da parte di Zakaria da fuori area, pallone abbondantemente sul fondo. Al 13’ Mancini sceglie il falso nove inserendo Berardi al posto di Belotti, entra anche Tonali per Locatelli. Nella fase centrale della seconda frazione gara bloccata con la Svizzera che non vuole correre rischi e l’Italia che non trova varchi.

Al 24’ tentativo di Emerson che raccoglie una palla vagante e prova la conclusione di sinistro che termina a lato. Poco dopo incursione di Tonali che prova a mettere in mezzo un pallone pericoloso, ma Sommer è attento e para. Alla mezz’ora Italia vicina al vantaggio, angolo battuto rapidamente da Tonali per Insigne che si accentra e calcia, gran parata di del portiere svizzero.

Nel finale è assedio azzurro con la squadra di Yakin si difende davanti alla porta. Al 90’ grande chance con il rigore concesso da Taylor per un fallo in area di Garcia su Berardi. Dagli 11 metri Jorginho manda alto e rimanda tutto a lunedì. (fonte Adnkronos, foto Twitter @Vivo_Azzurro)