Pericolo addio ai Mondiali, Mancini: “L’Italia deve strappare il pass”

“Dobbiamo andare al Mondiale”. Missione obbligata, obiettivo da centrare. Roberto Mancini, con un tweet, riassume la situazione in casa azzurra dopo il pareggio per 1-1 contro la Svizzera.

Lunedì 15 novembre a Belfast bisogna vincere contro l’Irlanda del Nord e bisogna farlo, per sicurezza, anche con un certo margine. L’Italia e la Svizzera hanno 15 punti, gli azzurri vantano un +2 nella differenza reti che va difeso per conservare il primo posto nel Girone C e volare ai Mondiali 2022.

Il secondo posto costringerebbe la Nazionale a passare per i playoff di marzo: meglio evitare, visto il precedente del 2018 con la clamorosa eliminazione dai Mondiali di Russia. “Abbiamo sofferto nel primo tempo ma nel secondo abbiamo fatto bene, ci è mancato solo il gol. Ora testa a lunedì, dobbiamo fare la nostra partita e andare al Mondiale”, scrive Mancini. (Adnkronos)

(foto@Vivo_Azzurro)

