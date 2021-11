Fiumicino, gli rubano il pc: “Temo che le foto dei miei figli finiscano in mani sbagliate”

Fiumicino – “Mercoledì mattina alle 8.30 dopo aver accompagnato i miei 2 figli a scuola mi sono recato presso la Piscina Comunale di Fiumicino per praticare attività sportiva. Ebbene, all’uscita, dopo 1 ora e mezza ho notato la serratura della portiera della mia auto scassinata: in pratica, ignoti malfattori hanno asportato dal vano bagagli il mio zaino che conteneva pc aziendale, documentazione, un hard disk personale con files di foto dei miei figli, documenti, oltre alle chiavi di casa”.

A denunciare l’accaduto è un residente della cittadina aeroportuale, che continua: “In pieno giorno, nessuno che ha segnalato o visto nulla, il danno è stato ingente. Ho denunciato tutto ai carabinieri di Fiumicino, che hanno dato poche speranze di ritrovare qualcosa. Anche perché, a loro dire, non ci sono telecamere attive in zona. E la mia automobile non è stata l’unica. So che ci sono stati altri casi di furti davanti la piscina”.