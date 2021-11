Omicidio a Formia, 17enne a rischio processo per aver accoltellato Romeo Bondanese

Formia – Sono state chiuse le indagini per l’omicidio di Romeo Bondarese, il 17enne morto dopo essere stato raggiunto da una coltellata all’arteria femorale il 16 febbraio scorso su via Vitruvio di fronte al Mc Donald a Formia (leggi qui).

A conclusione delle attività investigative il Sostituto procuratore della Repubblica dei Minori di Roma, Maria Perna, ritiene che siano 5 i ragazzi coinvolti nella vicenda.

Il 17enne di Casapulla che impugnava il coltello e ha colpito a morte il 17enne di Formia indagato per omicidio preterintenzionale, rissa e tentato omicidio del cugino di Romeo accorso in aiuto, raggiunto anche quest’ultimo da una coltellata alla coscia sferrata sempre dal 17enne di Casapulla.

Ma sono anche altri i giovani intervenuti nell’imminenza dei fatti. E a tutti e 4 i ragazzi che hanno preso parte alla lite nel momento successivo al ferimento mortale del 17enne di Formia, compreso il cugino di Romeo, è contestata la rissa.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

