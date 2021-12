Atp Finals, la Federtennis avvia il rimborso dei biglietti

La Federazione Italiana Tennis ha iniziato le procedure per rimborsare chi aveva acquistato il biglietto per le Nitto Atp Finals di Torino ma non vi ha potuto assistere a causa delle restrizioni alla capienza del Pala Alpitour, “comunicate dal Cts due giorni prima dell’inizio del torneo”, ricorda la Fit in una nota.

Il rimborso, integrale e comprensivo dei diritti di prevendita, sarà automatico per chi ha pagato con carta di credito, la maggior parte, gli altri saranno contattati via mail.

Per chi lo vorrà Federtennis riconoscerà, oltre al rimborso del ticket, la prelazione sull’acquisto di abbonamenti e biglietti per le Nitto Atp Finals 2022, non appena verrà aperta la prevendita, con una settimana in esclusiva, prezzo d’acquisto bloccato rispetto al 2021 e priorità per accedere al Pala Alpitour nel caso in cui anche nel 2022 dovesse essere necessario limitare il numero di spettatori ammessi nell’impianto. (Ansa).

(foto@Federtennis/Facebook)

