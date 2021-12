Nuovi ospedali nel Lazio, Energie per Fiumicino: “A quando una struttura nel nostro Comune?”

Fiumicino – “Leggiamo in un post pubblicato dal Presidente della Regione Lazio che stanno riaprendo molte strutture sanitarie, come il nuovo Ospedale dei Castelli, il nuovo Ospedale di Latina, il nuovo Ospedale Tiburtino e la lista è ancora lunga. Senza voler cadere nella domanda che sorge spontanea del ‘’chi li ha chiusi?’’, vogliamo restare propositivi, perché la riapertura di strutture sanitarie, soprattutto in questo periodo storico, rappresenta un’enorme conquista“. A dichiararlo in una nota, è Massimiliano Masia di Energie per Fiumicino.

“E’ triste dover constatare – spiega Masia – che abbiamo bisogno di una pandemia per far capire finalmente a chi ci amministra che la salute pubblica è una priorità e che, come tale, andrebbe trattata, migliorando le strutture già esistenti e costruendone delle nuove dove necessario. Purtroppo, però, in questa ondata di aperture, troviamo una piccola grande mancanza: parliamo di città (escludendo Latina) che hanno tutte meno di 50.000 abitanti. Non vogliamo assolutamente sminuire l’importanza che hanno tali strutture sui territori citati, ma vogliamo continuare a tenere alta l’attenzione sulla problematica che vive il Comune di Fiumicino, che con i suoi quasi 100.000 abitanti e con l’aeroporto Internazionale ‘’Leonardo Da Vinci’’ ancora aspetta un vero ospedale.

Abbiamo letto tutti nelle ultime settimane della problematica delle ambulanze del territorio (leggi qui), che si è trovato sguarnito delle stesse perché dirottate per necessità tutte nella Città di Roma. Ogni giorno il Sindaco di Fiumicino si impegna informandoci sul numero dei ‘’positivi’’ nel nostro Comune, emana ordinanze comunali per arginare i contagi: dalle mascherine all’aperto al distanziamento sociale. Ma i cittadini di Fiumicino si domandano: – ‘Quando arriverà il momento ed il giorno in cui il Sindaco si impegnerà veramente con la Regione Lazio per trovare un sito e dare finalmente vita ad un vero Ospedale?’”

“Questa battaglia, – conclude Masia – che ormai è viva da 25 anni, ha portato solo promesse, addirittura, in un comunicato stampa, qualcuno di questa amministrazione, ha dichiarato: “Ospedale a Fiumicino, ci siamo!” Ad oggi, a distanza di circa due anni, oltre che leggere dei numerosi traguardi raggiunti finalmente in varie città della regione, non abbiamo nessuna notizia di quanto accadrà a Fiumicino. Cogliamo l’occasione per ringraziare il Presidente della regione Lazio per l’impegno preso e raggiunto nei vari territori e ricordare allo stesso tempo che nel Comune di Fiumicino non esiste un Ospedale e nemmeno un centro di primo soccorso adeguato alle esigenze della numerosa popolazione locale”.

