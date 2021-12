Fiumicino – Il maltempo e le forti mareggiate di questi giorni non hanno risparmiato Focene: il mare ha completamente ricoperto la spiaggia all’altezza del chiosco “Baraonda” ed è fuoriuscito sulla strada, allagando anche una parte di viale di Focene. Preoccupati i cittadini che hanno lanciato l’allarme sui social: onde alte più di 3 metri e l’acqua che scorre come un fiume in piena, trascinandosi dietro i detriti.

Focene deve da sempre fare i conti con i disagi causati dal maltempo. Allagamenti, mareggiate e il rischio erosione sono ormai all’ordine del giorno: “Nessuno prova vergogna a vedere queste immagini?”- è quanto si legge su alcuni commenti di Facebook -. “La situazione è sempre più inadeguata”. Ciò a dimostrazione di quanto i residenti siano stanchi di vivere in balìa dell’acqua e chiedano a gran voce interventi tempestivi e risolutivi.

