Matteo Santoro studente e fenomeno nei tuffi: è oro mondiale juniores

Matteo Santoro studente a scuola (con professori suoi speciali tifosi) e campione del mondo. Ha 15 anni l’azzurro che ha appena vinto il titolo mondiale juniores nei tuffi.

Felicissimo sul podio di Kiev, dove in questi giorni si sta disputando la competizione di categoria, non ha trattenuto le lacrime all’annuncio in tabellone del suo trionfo. 3 metri perfetti, lineari, puliti dal trampolino. I tuffi scoprono un fenomeno eccezionale nella disciplina. Un nuovo ‘Cagnotto’ al maschile, dopo l’era femminile della grande Tania. Aggiunge Santoro una medaglia preziosa del primo posto (stavolta individuale) a quella d’oro vinta agli scorsi Europei di Budapest e di un anno più giovane, con Chiara Pellacani, nel trampolino sincro misto dei tre metri. (leggi qui)

Sul podio è salito anche Matteo Cafiero, che ha messo al collo la medaglia di bronzo.

(foto@DeepBlueMedia)

