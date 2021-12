Formula Uno, Verstappen è campione del mondo: “Incredibile.. non ci credo..”

Abu Dhabi – Un’intera gara a rincorrerlo alle spalle. Perez da fedele scudiero ad aspettarlo lì Verstappen e tenere Hamilton dietro. Poi l’olandese a metà gara ha riagganciato il sette volte iridato inglese. E poi il trionfo o il modo del trionfo che non si aspetta. Si è deciso tutto all’ultimo giro ad Abu Dhabi. Un ultimo giro che ha inglobato l’intera gara. Una nuova ripartenza al 57esimo giro con la safety car a tenerli ‘buoni’ in pista, Verstappen ed Hamilton. E poi è ricominciata l’adrenalina. O è esplosa in tutta la sua energia.

Il sorpasso della leggenda, quello che Verstappen non dimenticherà mai, è arrivato in curva. Perché in Formula Uno si decide sempre tutto lì. E Verstappen ha realizzato il sogno di bambino, diventando per la prima volta il campione del mondo in Formula Uno: “E incredibile, ho provato per tutta la gara – ha detto Verstappen a margine della gara in lacrime – la possibilità è venuta all’ultimo, i ragazzi del team, tutti lo meritano, adoro tutti. Mi è piaciuto lavorare con loro, soprattutto quest’anno. E’ accaduto il miracolo, anche per me finalmente.”. Il migliore anno di sempre per il 24enne, figlio d’arte di Jos. L’olandese ha proseguito: “Voglio restare alla Red Bull a vita, sono felicissimo”.

Hamilton, il campione sette volte primo nel mondo, uscito sconfitto dal Gran Premio di Abu Dhabi e dal torneo 2021, ha detto:“Congratulazioni a Max, noi abbiamo fatto un lavoro fantastico. Stagione difficile, grato di aver viaggiato con loro, non abbiamo mai mollato”. non è sceso subito dalla macchina Lewis. Dietro e sconfitto e incredulo in negativo, l’inglese ha atteso e poi si è concesso ai giornalisti e agli abbracci.

Un’uscita da campione in carica, non più, che si è congratulato con il suo rivale per tutta la stagione. Un duello durato per mesi che ha entusiasmato gli appassionati di Formula Uno. un duello che ha fatto riemergere quelle sfide epiche del passato, tra cui quelle scritte nella leggenda tra Senna e Prost. Si aggiunge Verstappen nel 2021 agli dei della Formula Uno. In lacrime in ginocchio sulla ruota della monoposto a ringraziare la sua macchina per averlo accompagnato, sua anima e potenza in pista. E’ il pilota più felice del mondo. Primo su tutti.

