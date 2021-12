Hamilton perde il Mondiale in Formula Uno, la stampa inglese: “Derubato!”

Si alza il tuono di protesta della stampa inglese contro la vittoria di Verstappen. Al Gran Premio di Abu Dhabi, quello delle meraviglie e delle iperbole in curva, di un destino giocato fino all’ultimo dai due piloti contendenti, Hamilton ha perso il suo ottavo scettro in Formula Uno.

Già la Mercedes aveva fatto ricorso per delle irregolarità, tra le quali anche un presunto sorpasso azzardato dell’olandese poi campione iridato, durante il giro della safety car, rigettato dalla Federazione Internazionale dell’Automobile (leggi qui). Si affianca al coro delle proteste anche il mondo britannico. Il figlio d’Inghilterra è salito sul secondo gradino, con tante di congratulazioni al vincitore e con onestà sportiva. Ma la stampa inglese non ha digerito la vittoria di Max, in quanto quel presunto gesto lì di Verstappen in curva (avrebbe messo il muso della monoposto leggermente avanti rispetto alla macchina di Hamilton, durante l’ultimo giro di pista), tanto che si parla di ‘Mondiale derubato’ e con titoli giganti in prima pagina, in tutto il Paese.

(foto@F1/Facebook)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport