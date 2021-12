La decisione

Decreto anti Covid, la scherma italiana prosegue l’attività agonistica

Invito a tutti gli atleti a munirsi del Green Pass rafforzato per non fermare gli appuntamenti in programma

Più informazioni su covid-19

covid-19 scherma









Roma – Il Consiglio Federale della Federscherma si è riunito quest’oggi in videoconferenza alla luce dell’aumento dei casi di Covid-19 che in questi giorni si registra su tutto il territorio nazionale. I rappresentanti eletti della scherma italiana hanno deciso, nel rispetto delle normative recentemente emanate dal Governo e dei Protocolli adottati per lo svolgimento delle competizioni, di confermare l’intera attività agonistica programmata a partire dal mese di gennaio 2022. Per le sole competizioni a carattere regionale e interregionale sono demandate agli organi territoriali che dovessero riscontrare particolari difficoltà organizzative, legate alla situazione pandemica locale, le decisioni circa eventuali rinvii delle competizioni previste, dandone in tal caso tempestiva comunicazione alle società interessate. Il Consiglio Federale vuole inoltre rappresentare che le norme recentemente emanate dal Governo comporteranno, a partire dal 10 gennaio 2022, l’obbligo del “Green Pass rafforzato” per l’accesso sia alle sale d’allenamento che alle competizioni agonistiche. S’invitano pertanto gli atleti che dovranno partecipare alle gare delle prossime settimane ad attrezzarsi per ottenere in tempo la certificazione necessaria per l’iscrizione alle competizioni, ricordando che il “Green Pass rafforzato” viene rilasciato 14 giorni dopo la somministrazione della prima dose del vaccino. Nelle prossime ore la Segreteria della Federazione Italiana Scherma emanerà uno specifico comunicato relativo ai dettagli connessi alle nuove normative governative. Il Consiglio Federale, che monitorerà costantemente la situazione, al termine della riunione odierna rinnova l’invito a un rigoroso rispetto delle regole che hanno consentito alla scherma italiana di svolgere in sicurezza tanto l’attività d’allenamento quanto le competizioni agonistiche, con l’attenzione e il senso di responsabilità che ha sempre contraddistinto il movimento schermistico nazionale. (foto@AugustoBizzi) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport