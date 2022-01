“Maniaco” esibizionista a Fiumicino, esce fuori un secondo caso inquietante

Fiumicino – Dopo il primo articolo del Faro online sull’episodio di un “maniaco” esibizionista che si è denudato e masturbato davanti a una ragazza (leggi qui), esce fuori un secondo caso. Parliamo sempre della stessa zona, quella del Villaggio Azzurro all’Isola Sacra, e a denunciarlo è un altro giovane, che ci ha contattati per raccontarci l’episodio.

Premettiamo che ovviamente tutto ciò che riteniamo di non scrivere (le generalità di chi è coinvolto, in primis, ma anche la descrizione del presunto maniaco, per evitare un’improvvida caccia all’uomo), sono a disposizione delle Autorità, peraltro già informate dai diretti interessati.

“Lo scorso 30 dicembre, verso le 18.30, io e la mia compagna, con il nostro bambino e il nostro cane – racconta Emiliano, nome criptato per tutela l’identità della vittima – eravamo su via Maffettone.

Mi sono allontanato di qualche metro col cane per fargli fare i bisogni, girando l’angolo; nel mentre, un uomo, non vedendomi, si è avvicinato a passo svelto alla mia compagna. Ho visto che le parlava, ho notato il suo imbarazzo, e sono corso.

Le ho chiesto cosa le avesse detto quell’uomo… “Mi ha chiesto di fermarmi vicino a lui, fargli compagnia e cullare il bambino, che piangeva”. A quel punto ho fatto qualche decina di metri per raggiungerlo e ho l’ho aggredito verbalmente. Ovviamente non lo conoscevamo, e ho notato che aveva i pantaloni slacciati.

Ho perso un po’ le staffe, l’ho insultato e lui mi ha risposto che avevo frainteso, che lui aveva 2 bambini e che stava aspettando una persona. Poi però si è messo precipitosamente in macchina ed è fuggito via”.

Fin qui il racconto, che testimonia come in realtà anche in questo caso non ci sia stata aggressione fisica. Ma certo il particolare di avvicinare una donna e chiedergli di restare accanto a lui, più il particolare della patta aperta, fanno ritenere possa trattarsi di un episodio molto simile a quello già denunciato.

Se è vero che un caso può essere episodico, due sono un indizio concreto. Speriamo non ci sia bisogno di un terzo, per attivare la macchina della prevenzione e individuare il soggetto. Se è pericoloso, va fermato; se non è pericoloso, va aiutato. In entrambi i casi bisogna intervenire.

