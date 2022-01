Fiumicino – E’ di nuovo allarme su litorale di Focene: l’imponente barriera realizzata per la messa in sicurezza del tombino fognario sulla spiaggia di Mare Nostrum è a rischio crollo. Il primo allarme rosso venne lanciato nel febbraio 2021, quando il tombino per la raccolta delle acque nere era rimasto completamente privo di copertura (leggi qui), diventando un possibile pericolo per chiunque si trovasse a passare nella zona, a causa della sua profondità.

Successivamente, furono presi provvedimenti e il tombino è stato circondato da massi racchiusi in delle griglie metalliche (leggi qui). Ad oggi questa soluzione si è dimostrata, però, insufficiente: le frequenti e potenti mareggiate che si sono imbattute sul litorale in questi giorni, stanno facendo cedere la barriera. Alcune griglie metalliche contenenti i massi stanno per crollare, mentre altre sono completamente sommerse dalla sabbia, rappresentando un pericolo per tutti gli avventori della spiaggia: persone, bambini, animali. L’acqua, infatti, in caso di mare mosso, raggiunge le griglie, facendole sprofondare.

Foto 3 di 6











Intorno alla zona è stata installata una sorta di recinzione, ma non la delimita completamente e c’è comunque la possibilità di avvicinarvisi. La messa in sicurezza deve essere immediata, tenendo conto anche delle nuove mareggiate e del maltempo con cui dovremo fare i conti in questi giorni.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link