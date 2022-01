Nuovi lampioni nelle località di Fiumicino, Petralia (MdM): “Il Comune dimentica Isola Sacra”

Fiumicino – “Recentemente a Fregene, mediante la realizzazione di un particolare impianto di illuminazione stradale per salvaguardare i daini, è stata messa in sicurezza via della Veneziana (leggi qui). Fatto apprezzabilissimo, ma desideriamo sapere se la stessa solerzia potrebbe essere adottata per mettere in sicurezza, attraverso un adeguato sistema di illuminazione pubblica, i cittadini che abitano nel comprensorio di Isola Sacra Fiumicino, che va da via Redipuglia a via Falsarego e che confina con via dell’Aeroporto di Fiumicino”.

E’ quanto si legge in un comunicato a firma di Gianfranco Giuseppe Petralia, presidente dell’Associazione Culturale Sociopolitica Movimento Dei Moderati, che aggiunge: “Un territorio abbandonato dall’Amministrazione comunale, un territorio dove i servizi essenziali, acqua, luce, fogne, strade, marciapiedi e illuminazione stradale, sono stati realizzati e pagati dai residenti, i quali ancora oggi, a distanza di circa 40 anni, ne sostengono le spese di manutenzione e dei consumi riguardanti l’illuminazione stradale privata, peraltro divenuta ormai obsoleta, poco funzionante, troppo onerosa e che non garantisce più la necessaria sicurezza per i cittadini.

Più volte su sollecitazione dei residenti abbiamo chiesto al sindaco Montino ed anche ad alcuni assessori, di intervenire per risolvere varie problematiche che affliggono il territorio interessato, ma purtroppo non siamo stati ascoltati, ad esempio nella richiesta di rifacimento del manto stradale dove non era garantita la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni, problema risolto alla meglio dai privati, oppure nella richiesta di riapertura dell’incrocio di via dell’Aeroporto di Fiumicino, via della Scafa, via Monte Cengio e via Trincea delle Frasche, la cui chiusura continua a danneggiare i residenti e le attività produttive.

Ebbene fra queste vi è pure l’illuminazione stradale pubblica, che dovrebbe sostituire anche quei pochi tratti realizzati dai privati e che nonostante le nostre reiterate richieste e sollecitazioni, non ha ancora trovato risposte esaurienti.

Però assistiamo continuamente ad opere di illuminazione stradale che vengono realizzate ovunque, anche in zone agricole, vedi Maccarese, ma non nel comprensorio di cui si parla. In considerazione di quanto sopra, chiediamo al sindaco Montino di sollecitare gli Uffici competenti, affinché venga finalmente realizzata la rete di illuminazione pubblica sulle strade del menzionato comprensorio e qualora venisse ritenuto utile, i residenti sono disposti anche ad accogliere nel proprio territorio alcune famiglie di daini”.

