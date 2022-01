Pedofilia, la condanna del Papa: “Fermezza e rigore per rendere giustizia alle vittime di abusi”

Città del Vaticano – “Nella lotta contro gli abusi di ogni tipo”, la Chiesa “sta portando avanti con ferma decisione l’impegno di rendere giustizia alle vittime degli abusi operati dai suoi membri, applicando con particolare attenzione e rigore la legislazione canonica prevista”.

A dirlo, all’indomani della pubblicazione del rapporto sui casi di abusi nella Diocesi di Monaco che punta il dito anche contro Ratzinger (leggi qui), Papa Francesco esprime tutto il suo dolore e la vergogna nell’udienza con i membri della Congregazione della Dottrina della Fede, ricevuti questa mattina nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico, in Vaticano.

Francesco ricorda che recentemente ha “proceduto all’aggiornamento delle Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, con il desiderio di rendere più incisiva l’azione giudiziaria. Questa, da sola, non può bastare per arginare il fenomeno, ma costituisce un passo necessario per ristabilire la giustizia, riparare lo scandalo, emendare il reo”.

Infine, il Pontefice riflette sul compito della Congregazione, “chiamata non solo a difendere ma anche a promuovere la fede. Senza la fede, la presenza dei credenti nel mondo si ridurrebbe a quella di un’agenzia umanitaria. La fede dev’essere il cuore della vita e dell’azione di ogni battezzato. E non una fede generica o vaga, come se fosse vino annacquato che perde valore; ma una fede genuina, schietta, come la vuole il Signore”.

“Non accontentiamoci di una fede tiepida, abitudinaria, da manuale. Collaboriamo con lo Spirito Santo e collaboriamo tra di noi perché il fuoco che Gesù è venuto a portare nel mondo possa continuare ad ardere e a infiammare il cuore di tutti”, conclude.

(Il Faro online) Foto © Vatican Media – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Papa & Vaticano

ilfaroonline.it è su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Papa & Vaticano, clicca su questo link.

ilfaroonline.it è anche su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte