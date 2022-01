Energie per Fiumicino: “Focene, strade, ripascimento: tante promesse non mantenute. Ma vogliamo credere ancora”

Fiumicino – “Da un comunicato stampa dell’Assessore ai Lavori Pubblici, abbiamo appreso dell’incontro avuto con il Comitato Focene (leggi qui) e ne siamo rimasti piacevolmente colpiti in quanto vediamo, almeno sulla carta, la voglia di intervenire sulle problematiche locali che attanagliano Focene da decenni”. Così, in una nota stampa, Patrizio Petillo e Gabriele Ciminelli Energie per Fiumicino – Focene

“Non possiamo però non notare delle incongruenze, – spiegano Petillo e Ciminelli – infatti vorremmo ricordare quanto comunicato negli ultimi anni a mezzo stampa e quanto ancora non è stato fatto.

Ponticelli Ciclabile-Focene: Nel mese di agosto 2021, lo stesso Assessore prometteva che massimo entro la fine di ottobre 2021 i lavori sarebbero iniziati per terminare in circa 200 giorni. Oggi, a fine gennaio 2022 siamo ancora in attesa della gara di appalto e quindi dei lavori, che a questo punto, presumiamo inizino a primavera inoltrata e quindi, considerando i 200 giorni, termineranno non prima della fine dell’estate…

Asfaltatura strade: cantieri aperti, lavori di utenze e fibra non terminati, strade colabrodo e voragini che si aprono. Dobbiamo veramente ancora attendere? Non sarebbe il caso di iniziare almeno le strade dove i cantieri sono chiusi?

Ripascimento costa: questo è un tasto dolente, ma vogliamo ricordare: stanziati 650 mila Euro nel 2020 dalla regione. Stanziati 650 mila Euro a Luglio 2020 dal Comune. Stanziati 2.5 Miliardi dalla Protezione Civile per la diga soffolta.

Siamo nel 2022 e a breve (cosi pronuncia l’Amministrazione) inizieranno i lavori per il ripascimento di un tratto della costa. Speriamo sia finalmente la volta buona…

Piazza di Focene: una buona notizia per tutta la comunità che, finalmente, vedrà realizzata una nuova zona centrale di aggregazione ed unità. Confidiamo in un tempestivo aggiornamento sulla fase dei lavori: dalla progettazione alla realizzazione”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link