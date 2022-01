Quirinale, sesta votazione a vuoto: nessun quorum ma 337 voti per Mattarella

Roma – Un’altra fumata nera. Nel sesto scrutinio per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Il centrodestra si è astenuto nella votazione pomeridiana del 28 gennaio, come deciso dal vertice di coalizione tenutosi alla Camera dopo la fumata nera dello scrutinio mattutino. Il centrosinistra nel pomeriggio ha votato scheda bianca. “Votiamo tutti scheda bianca”, ha comunicato il capogruppo di Leu Federico Fornaro. Torna l’ipotesi Mattarella-bis: il Capo dello Stato uscente ha infatti ottenuto 337 voti. Al termine dello spoglio delle schede, il presidente Fico ha convocato un nuovo voto per la mattina di domani, sabato 29 gennaio, a partire dalle ore 9.30. Nel frattempo continuano gli incontri dei leader dei partiti.