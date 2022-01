Passaggio di consegne all’Ostiamare: Lardone lascia, arriva Di Paolo

Ostia – Dopo 19 anni si chiude il viaggio biancoviola, da presidente, di Luigi Lardone e si apre una nuova emozionante storia, in casa Ostiamare.

E’ un welcome back che diamo con grande felicità alla Famiglia Di Paolo la quale, dal 28 Gennaio 2022 acquisisce il 100% della Società lidense, diventandone unico proprietario e tornando così a guidare la Società dopo il trionfo del 2003.

Nel 2003 il trionfo con Pirozzi. Ora il nuovo ambizioso progetto

Da tutta l’ambiente, dai tifosi e appassionati biancoviola un bentornato a Roberto Di Paolo che prende in mano le redini dell’Ostiamare Lidocalcio come detto dopo l’avventura bella, emozionante e ricca di soddisfazioni del 2003 quando la fantastica squadra da lui costruita, con Pirozzi allenatore, e Mattiuzzo calciatore (e ora DS), vinse il torneo tornando in Serie D.

Ora, in questo passaggio di consegne, Roberto Di Paolo è pronto a regalare all’Ostia calcistica il salto di qualità definitivo, con l’augurio da parte di tutti noi di raggiungere le più alte vette, e di riportare il club nei professionisti dopo tanti anni di assenza.

Ecco le prime parole da neo-presidente

“Sono felice di proseguire questo percorso, iniziato a Luglio con la gestione della Prima Squadra e della Juniores, e di poter tornare a guidare questo club nella sua interezza. Prendo in mano l’Ostiamare per realizzare il progetto importante che mi sono prefissato e ci tengo a ringraziare particolarmente mio figlio Alessandro, tra i grandi artefici di tutto e il cui amore per Ostia e per l’Ostiamare è stato determinante. C’è tanta voglia di far bene, di lavorare per il bene di tutta l’Ostiamare, dai piccoli della Scuola Calcio, al Settore Giovanile e alla Prima Squadra, con la quale vogliamo regalarci e regalare ai tifosi grandi soddisfazioni. Siamo pronti a inaugurare una nuova stagione nella Storia dell’Ostiamare”.

L’ex presidente Luigi Lardone: “E’ difficile condensare questi 18 anni biancoviola. La decisione è maturata nel corso della parte finale della scorsa stagione. Da qualche tempo la passione era un po’ sopita ed era necessario un cambio di passo. L’incontro con Roberto Di Paolo, la sua voglia di portare in alto l’Ostiamare ha fatto il resto. Di questa avventura porterò dentro di me per sempre il sapore delle trasferte dei primi anni, le emozioni che si vivono nel fine gara nello spogliatoio e le risate con i tanti compagni di viaggio”.

“Roberto di Paolo non ha bisogno di presentazioni – prosegue Lardone – i suoi successi lo precedono, penso che sia la persona giusta al momento giusto. Il suo entusiasmo, la sua competenza e la giusta dose di ambizione sono gli ingredienti giusti per dare a questa piazza una prospettiva importante e per farle ottenere i successi che merita. Ho tanti pensieri e ringraziamenti. Desidero però dedicare l’ultimo pensiero da Presidente Ostiamare ai nostri Ultras. Nel corso degli anni abbiamo imparato a conoscerci e, anche nelle stagioni meno felici, hanno avuto il merito di far sentire sempre la loro presenza in tutti gli Stadi non facendo mai mancare il loro sostegno e amore nei confronti della maglia Biancoviola. Grazie Ragazzi!”.

(foto@OstiamareLidoCalcioSrl/Facebook)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport