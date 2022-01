Pechino 2022, Draghi all’Italia Team: “Sinceri auguri per un’Olimpiade di successo”

Parte un’altra avventura olimpica per l’Italia e l’intero Paese tiferà ancora una volta per l’Italia Team tricolore. Stavolta saranno i campioni della neve e del ghiaccio a lottare per una medaglia della storia a cinque cerchi. E ancora una volta il Governo attenderà risultati importanti da festeggiare.

A pochi giorni dalla competizione invernale che si terrà a Pechino dal 4 febbraio, il presidente del Coni Giovanni Malagò, arrivato in Cina in queste ore, ha ricevuto gli auguri di Mario Draghi, prima della partenza. In un colloquio telefonico col Presidente del Consiglio dei Ministri, Malagò ha accolto il messaggio di auguri e lo ha girato all’intera delegazione azzurra: “Rivolgo alle atlete e agli atleti azzurri i più sinceri auguri per un’Olimpiade di successo a nome del Governo e mio personale. Sono certo che anche a Pechino, come a Tokyo, l’Italia saprà farsi valere. Vi aspetto al vostro rientro”. La tradizione vuole che sia una grande festa ad accogliere l’Italia Team. E l’Italia spera sia così ancora una volta.

