Cade in un pozzo mentre gioca: corsa contro il tempo per salvare un bimbo di 5 anni

Un bimbo di 5 anni è caduto in un pozzo profondo 60 metri. Una vicenda che richiama quella accaduta 41 anni fa ad Alfredino Rampi vicino Vermicino.

Martedì scorso, è successo in Marocco, il piccolo è precipitato mentre stava giocando.

La macchina dei soccorsi si è attivata prontamente e il piccino è costantemente rifornito di ossigeno e di cibo ed è monitorato grazie a una videocamera, mentre proseguono le attività per tirarlo fuori prima possibile.

Per il momento il bambino risponde ai soccorritori con i quali parla tramite un telefonino, ma ancora non sembra si sia trovato il modo per farlo uscire da quel pozzo. Mentre sembra si stia valutando una collaborazione con la Onlus Alfredino Rampi per cercare una soluzione.

(Il Faro online)