Pechino 2022, Vezzali: “Le gesta degli azzurri per incoraggiare i giovani a fare sport”

“A nome del Governo rivolgo un ‘in bocca al lupo’ ai 118 atleti azzurri ed a tutti i componenti la delegazione che rappresenterà l’Italia ai Giochi Olimpici invernali di Pechino2022.

Non potrò essere presente fisicamente in tribuna ad applaudire l’ingresso nello stadio olimpico, ma, assieme a tutti gli italiani, saremo col cuore accanto a ciascun atleta in gara”.

Si apre così una dichiarazione della sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, alla vigilia della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi.

“I Giochi Olimpici rappresentano infatti un’occasione per il Paese di ritrovarsi uniti attorno a quel tricolore che domani sarà in mano a Michela Moioli, chiamata a sostituire Sofia Goggia a cui va un particolare ‘in bocca al lupo’. L’auspicio è che, attraverso le gesta dei nostri atleti, Pechino2022 possa rappresentare anche una opportunità per promuovere l’attività sportiva, stimolando soprattutto i più giovani attraverso il processo di emulazione e ravvivare il fuoco dell’attesa in vista del grande appuntamento olimpico di Milano Cortina 2026 verso il quale ci orienteremo sin da quando saremo a Pechino per ritirare la bandiera olimpica portandola in Italia”.

Oltre 12 mila presenze per i Giochi: ultimate le verifiche del comitato organizzatore

Tutte le 91 delegazioni dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 hanno completato la registrazione: lo ha reso noto in serata il Comitato organizzatore, secondo cui sono state ultimate le riunioni di verifica.

Con l’apertura di domani di Pechino 2022, l’arrivo di atleti e di altri attori ha avuto un’accelerata negli ultimi giorni, fino a raggiungere un totale di 12.349, mentre 117 sono già ripartite – a vario titolo – tra il 4 gennaio e il primo febbraio.

Nel totale, sono state emesse 8.210 tessere di accredito per giornalisti, fotografi e network televisivi. (Ansa).

(foto@SimoneFerraro/Coni)

