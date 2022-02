Nuovo Palafersini di Fiumicino, la Lega: “Una beffa: 5 milioni per un progetto vecchio”

Fiumicino – “Cinque milioni di euro per un palazzetto non omologato a ospitare partite di cartello. La ristrutturazione del Palafersini (leggi qui) rischia di trasformarsi in un boomerang per lo sport di Fiumicino. Da quanto emerso nelle commissioni consiliari, in cui abbiamo chiesto di visionare il progetto, il palazzetto non potrà essere omologato per le categorie superiori di basket, pallavolo, calcio a 5 perché vecchio“.

E’ quanto si legge in una nota a firma di Federica Poggio e Giuseppe Picciano, esponenti della Lega Salvini Premier, che aggiungono: “Progettato su standard vetusti. Non aderenti alle attuali norme. Insomma andiamo a spendere cinque milioni di fondi del Pnrr per regalare a questo territorio un luogo nemmeno sufficiente, mediocre perché nessuno si è preso la briga di confrontarsi con le società del territorio che avrebbero potuto evitare questo patatrac”.

“Lo specchio di un’Amministrazione approssimativa e arrogante, legata all’immagine e non ai fatti. Chiediamo quindi immediatamente che si scusino e si faccia di tutto per chiedere una revisione del progetto che allo stato attuale purtroppo è molto difficile visto che è stato ormai approvato e finanziato. Un nuovo palazzetto avrebbe significato non solo dare finalmente dopo decenni alle società la possibilità di alzare l’asticella e misurarsi in campionati nazionali – proseguono -. Ma anche a Fiumicino di uscire dal Grande Raccordo Anulare e legare il suo nome allo sport e non solo all’aeroporto“.

“Per non parlare dell’occasione persa. Ospitare partite di cartello, tra cui anche quelle delle nazionali di volley, basket e calcio a 5, sarebbe stata anche un grosso incentivo per le attività commerciali del territorio. Tanti tifosi significano tanti turisti che mangiano, dormono, spendono. Concetti evidentemente troppo difficili da capire per questa amministrazione”, concludono Poggio e Picciano.

