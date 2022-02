Da Italia Team a Italia Team: ‘buona fortuna agli azzurri di Pechino’ dagli atleti di Tokyo

Come fa Caterina Banti nella sua intervista rilasciata a Il Faro online, fa pure Federica Cesarini. Interpretando evidentemente il pensiero dei colleghi estivi, per quelli invernali che si stanno giocando la medaglia olimpica a Pechino.

Sono passati pochi mesi dai successi straordinari di Tokyo e sembra iniziare bene l’avventura dell’Italia Team alle Olimpiadi Invernali. mentre, sono in corso eliminatorie e qualifiche negli altri sport, per sognare ancora podi importanti, gli azzurri festeggiano la prima medaglia italiana vinta ai Giochi. Francesca Lollobrigida mette l’argento al collo nel pattinaggio su pista e commossa incredula dedica l’alloro alla sua famiglia e a chi da casa, dall’altra parte del mondo nella mattina di sabato 5 febbraio in Italia, l’ha seguita.

Sono emozioni che si conoscono. Le hanno assaporate sia Caterina Banti, campionessa olimpica di vela con il Nacra 17 in team con Ruggero Tita e Federica Cesarini, oro olimpico nel doppio pesi leggeri del canottaggio, in squadra con Valentina Rodini: “Buona fortuna Italia Team – scrive la Cesarini su Facebook e aggiunge – .. sono emozionata!”. La Banti augura buon divertimento agli azzurri sapendo che è bellissimo vivere una competizione unica e del genere: “Farò tantissimo il tifo – dichiara Caterina, nella sua intervista oggi pubblicata su Il Faro online – un super in bocca al lupo, viva l’Italia!”.

Dalle campionessa olimpiche estive ai futuri campioni invernali. Il risultato potrebbe non cambiare, se arriveranno i podi a cinque cerchi anche per le discipline della neve e del ghiaccio. (foto@SimoneFerraro/Coni)

