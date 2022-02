Ardea, i cani di Alba Dog in una nuova gabbia a Valle Grande. I volontari: “É una deportazione”

Ardea – Sono iniziate le operazioni di trasferimento dei cani di Ardea finora ospitati all’interno del canile “Alba Dog” di Pomezia. A margine dell’approvazione degli atti amministrativi necessari è iniziato il “viaggio” dei cani verso la struttura “Valle Grande” di Roma, scelta dall’Ente per l’affidamento del servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio di Ardea.

“Le operazioni – spiega in una nota il Comandante della Polizia Locale di Ardea, Antonello Macchi, che ha coordinato i primi spostamenti insieme al personale del Comando – si sono svolte regolarmente e senza tensioni, in collaborazione con i colleghi della Polizia Locale di Pomezia”.

“Ringrazio il Comandante Macchi e i suoi collaboratori che, con la collaborazione della Polizia Locale di Pomezia, hanno dato inizio alle operazioni di trasporto di alcuni cani nella loro ‘nuova casa’ a Valle Grande – aggiunge l’Assessore Alessandro Possidoni -. Si tratta di una fase molto delicata che l’Amministrazione sta gestendo con la dovuta attenzione e per cui sarà necessario ancora qualche giorno: sono certo che i cani staranno bene nella loro nuova casa, grazie alle cure quotidiane degli operatori e delle Associazioni animaliste”.

“Gli Uffici dell’Ente stavano lavorando da diverse settimane – chiarisce l’Amministrazione – per arrivare alla soluzione più efficace rispetto alla custodia dei cani trovati sul territorio di Ardea, garantendo prioritariamente trasparenza e miglioramento delle condizioni di vita dei cani, ma anche puntando ad assicurare un maggiore accesso dei volontari affinché potessero portare avanti il loro prezioso contributo. Il tutto per arrivare a stimolare le adozioni da parte di tutti coloro che hanno voglia e interesse ad avere con loro un ‘nuovo amico’”.

“Il benessere dei nostri cani è sempre stato l’obiettivo principale che ci siamo posti nell’individuare la struttura che più di altre ci desse affidabilità – conclude il Sindaco di Ardea, Mario Savarese -. Nella scelta effettuata è stata posta molta attenzione all’indice di adozione degli animali, ossia alla loro breve permanenza nella struttura, effetto del continuo lavoro e impegno delle numerose Associazioni che collaborano con il canile. Tuttavia, il nostro impegno va oltre: presto Ardea avrà il suo canile e per questo i fondi necessari alla sua realizzazione sono già stati previsti nel Bilancio”.

I volontari dell’associazione Marilù: “E’ una deportazione”

Quello che viene definito “spostamento” dalla Polizia Locale di Ardea, viene invece rinominato “deportazione” dai volontari dell’associazione Marilù che operano nel canile Alba Dog di Pomezia.

“Abbiamo fatto una corsa contro il tempo per salvarne il possibile. Il viaggio ci preoccupa molto. E’ uno choc per cani malati, fobici o anziani”, hanno detto a ilfaroonline.it esprimendo tutta la frustrazione di chi si vede portare via gli amici a quattro zampe che da anni venivano curati e accuditi con la speranza che potessero avere una vita migliore fuori da una gabbia.

“La deportazione dei cani di Ardea è cominciata. Quindici dei nostri amici sono stati prelevati e portati via. Un’ unica nota positiva è che è stata ufficializzata da poco la destinazione e siamo sollevati rispetto alle iniziali dichiarazioni del Sindaco. La struttura di destinazione é Valle Grande a Bracciano, in cui dentro ci sono molte valide associazioni che svolgono il loro operato li da anni. Purtroppo le preoccupazioni per gli ignari cani che perdono i loro riferimenti la loro tranquillità solo per essere spostati da box ad altri rimane. I cani dovrebbero lasciare le gabbie solo per andare a casa”.

“Continueremo a tenere i loro appelli finché questo non accadrà. Andremo a trovarli e vi preghiamo di dare loro una possibilità di adozione. Purtroppo chi non ha mai visto questi cani negli occhi ha deciso per loro. Certi del buon lavoro che farà la nuova struttura vi terremo aggiornati su tutto”, concludono i volontari dell’associazione Marilù, sottolineando che dal primo febbraio ogni cane e gatto smarrito nel territorio di Ardea non sarà più destinato nel canile di Pomezia, ma appunto in quello di Valle Grande.

