Pomezia, muore a 10 anni per Covid: la città si stringe attorno alla famiglia

Pomezia – Avrebbe compiuto a breve 11 anni e, invece, la vita del giovanissimo studente della Don Bosco di Pomezia si è spenta a causa del Covid-19 nella notte tra giovedì e venerdì in un lettino dell’ospedale del Bambino Gesù a Roma (leggi qui).

Una tragedia che ha colpito non solo la famiglia del piccolo, ma tutta la comunità di Pomezia che si è stretta nel dolore ai familiari del bambino. Anche l’Amministrazione comunale di Pomezia ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la prematura scomparsa e lo ha fatto con una nota nella quale il sindaco Adriano Zuccalà ha detto: “La notizia ci ha lasciato tutti sgomenti. Alla famiglia e ai suoi cari le condoglianze dell’Amministrazione e della comunità tutta per questa perdita così dolorosa”.

Purtroppo il ragazzo non ha fatto in tempo a sottoporsi a vaccino, d’altra parte per la sua fascia di età è stato possibile solo nella seconda metà di dicembre, e il Covid-19 lo ha aggredito in maniera violenta. Ma lui ha combattuto. Lo ha fatto a lungo il piccolo pometino ricoverato sin dal 31 gennaio nel nosocomio romano, finché la situazione non è precipitata.

I familiari, i compagni di classe, gli amici, i conoscenti e anche l’amministrazione comunale daranno l’ultimo saluto al piccolo lunedì alle 11.00 in piazza Indipendenza a Pomezia nella chiesa di San Benedetto Abate.

