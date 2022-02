Formia non dimentica. Non può dimenticare Romeo Bondarese, il 17enne formiano colpito a morte un anno fa su via Vitruvio nella sera di Carnevale, quando tutto doveva essere solo un gioco…

Ieri i ragazzi si sono riuniti nel punto esatto in cui il 17enne, il 16 febbraio dello scorso anno (leggi qui), è stato raggiunto da una coltellata che gli ha reciso l’arteria femorale. Un solo colpo che è costato la vita al ragazzo, nella parte più centrale della cittadina.

Foto 3 di 3





E ieri sera è stata la giornata del ricordo. Cuori, fiori, lanterne, striscioni e finanche fuochi d’artificio per mantenere vivo il ricordo di un giovane conosciuto da tutti come “un ragazzo solare, allegro, disponibile”.

I ragazzi, perchè sono stati loro i veri protagonisti di questa iniziativa, non vogliono che quanto è successo a Romeo venga dimenticato, ma soprattutto vogliono mantenere vivo il ricordo dell’amico, fratello, conoscente, riunendosi tutti insieme.

Un gran numero di ragazzi si sono ritrovati, uniti dall’amore per il 17enne formiano. Con compostezza sono stati capaci di dare grandi emozioni evidenziando: “Non ci sono addii per noi… Romeo vive…”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Formia

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Formia clicca qui